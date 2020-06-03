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«Большая книга» объявила финалистов

News_detailed_picture© «Большая книга»

Сегодня, 2 июня, объявлен короткий список 15-го сезона национальной литературной премии «Большая книга».

Объявление прошло в онлайн-режиме. Список опубликован на сайте премии, в нем 13 произведений:

  • Тимур Кибиров — «Генерал и его семья»
  • Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»
  • Евгений Чижов — «Собиратель рая»
  • Александр Иличевский — «Чертеж Ньютона»
  • Павел Селуков — «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»
  • Григорий Аросев, Евгений Кремчуков — «Деление на ночь»
  • Василий Авченко, Алексей Коровашко — «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»
  • София Синицкая — «Сияние "Жеможаха"»
  • Дина Рубина — «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»
  • Наталья Громова — «Насквозь»
  • Михаил Елизаров — «Земля»
  • Алексей Макушинский — «Предместья мысли. Философическая прогулка»
  • Ксения Букша — «Чуров и Чурбанов»

В 15-м сезоне премии на ее соискание было выдвинуто 294 книг и рукописей. В длинный список, который был опубликован в апреле, совет экспертов «Большой книги» отобрал 39 произведений.

Лауреаты премии будут объявлены до конца года.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

В прошлом году первой премией были награждены Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».




























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