«Большая книга» объявила финалистов

Сегодня, 2 июня, объявлен короткий список 15-го сезона национальной литературной премии «Большая книга».

Объявление прошло в онлайн-режиме. Список опубликован на сайте премии, в нем 13 произведений:

Тимур Кибиров — «Генерал и его семья»

Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»

Евгений Чижов — «Собиратель рая»

Александр Иличевский — «Чертеж Ньютона»

Павел Селуков — «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»

Григорий Аросев, Евгений Кремчуков — «Деление на ночь»

Василий Авченко, Алексей Коровашко — «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»

София Синицкая — «Сияние "Жеможаха"»

Дина Рубина — «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»

Наталья Громова — «Насквозь»

Михаил Елизаров — «Земля»

Алексей Макушинский — «Предместья мысли. Философическая прогулка»

Ксения Букша — «Чуров и Чурбанов»

В 15-м сезоне премии на ее соискание было выдвинуто 294 книг и рукописей. В длинный список, который был опубликован в апреле, совет экспертов «Большой книги» отобрал 39 произведений.

Лауреаты премии будут объявлены до конца года.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.

В прошлом году первой премией были награждены Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».



























































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