«Большая книга» объявила финалистов

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Сегодня, 2 июня, объявлен короткий список 15-го сезона национальной литературной премии «Большая книга».
Объявление прошло в онлайн-режиме. Список опубликован на сайте премии, в нем 13 произведений:
В 15-м сезоне премии на ее соискание было выдвинуто 294 книг и рукописей. В длинный список, который был опубликован в апреле, совет экспертов «Большой книги» отобрал 39 произведений.
Лауреаты премии будут объявлены до конца года.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
Обладатель первой премии получает денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
В прошлом году первой премией были награждены Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».
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