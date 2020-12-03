Готовится второй онлайн-аукцион в поддержку пострадавших от пандемии

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9 декабря Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Благотворительный фонд «Образ жизни» и благотворительная организация Voblago.club проведут второй благотворительный онлайн-аукцион современного искусства «Arts from the hearts» в поддержку пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.
Первый аукцион «Arts from the hearts» состоялся в октябре и позволил собрать 3,3 млн рублей. В каталоге второго акциона представлено около 40 работ. Заочные ставки можно оставлять уже сейчас, пройдя предварительную регистрацию.
Среди участников аукциона Владимир Логутов, Иван Горшков, Валерий Чтак, Александр Шишкин-Хокусай, «ЕлиКука» (Олег Елисеев, Евгений Куковеров), Владимир Потапов, Ирина Дрозд, Евгений Гранильщиков, Роман Мокров, Егор Федоричев, Лиза Бобкова, Сергей Братков, Павел Пепперштейн, Олег Кулик, Георгий Литичевский, Дарья Кудинова, Сергей Ануфриев, Миша Most, Людмила Баронина, Аljoscha, Максим Трулов и Ксюша Ласточка.
Партнеры аукциона: Anna Nova gallery, 11.12 gallery, Myth gallery, Iragui, Omelchenko gallery, a-s-t-r-a gallery, Syntax gallery, Azot gallery.
Все вырученные средства будут направлены на покупку специализированного оборудования для учреждений, помогающих людям с инвалидностью, развитие арт-резиденций для российских региональных художников, оплату обучения молодых врачей-онкологов (проект «Высшая школа онкологии» Фонда «Не напрасно»), деятельность которых столь важна именно сейчас.
Также по итогам аукциона будет оказана поддержка проекту Фонда «Не напрасно» «Что делать:» и его справочной службы «Просто спросить о COVID-19».
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