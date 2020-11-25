 
17:22 25 ноября 2020Новости
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Московская молодежная биеннале переходит в онлайн

News_detailed_picture© Московская международная биеннале молодого искусства

В связи с введенными в Москве ограничениями экспозиция второй части Основного проекта VII Московской международной биеннале молодого искусства в Музее Москвы закрылась раньше срока. Часть проектов биеннале продолжает свою работу, часть переводится в онлайн-режим.

Об этом сообщает пресс-служба VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Основной проект:

  • Site-specific проекты на фасадах Музея Москвы по итогам первой части Основного проекта и инфопоинт во дворе Музея Москвы продолжают функционировать до конца 2020 года.
  • Обе части Основного проекта можно будет увидеть в начале декабря в видео-туре, созданном Биеннале молодого искусства. Видео-тур будет доступен на сайте биеннале.
  • Проект «Я не знаю, Земля кружится или нет...» Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры (Россия и США) продолжает свою работу на платформе notspinning.world.
  • Документация проекта «forbidden body language» Эльзы Абдулхаковой (Россия) появится на сайте биеннале.


Специальный проект биеннале и Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF:

  • Переходит на платформу nonfiction.film.
  • В рамках спецпроекта пройдет кинопрограмма «Время совместных действий», которая включает пять онлайн-показов с последующими обсуждениями.


Специальный проект с Музеем транспорта Москвы:

  • Паблик-арт проект на трех остановках и на одном из троллейбусов музейного маршрута «Т» будет запущен в начале декабря.
  • На сайте Музея транспорта появится онлайн-экскурсия по маршруту.


Образовательная программа, реализуемая совместно с Фондом поддержки современного искусства «Винзавод»:

  • Продолжает свою работу онлайн и доступна на сайте и в инстаграме @young_biennale.
  • Все мероприятия образовательной программы бесплатные. С расписанием программы можно ознакомиться на сайте биеннале.


Портфолио-ревю продлевает прием заявок:

  • Программа переносится на следующий год.
  • 13 декабря 2020 года — окончание приема заявок.
  • 1 февраля 2021 года — объявление финалистов.
  • Портфолио участников проекта будут размещены на сайте биеннале.


Специальные проекты и параллельная программа:

  • Даты некоторых проектов продлены до января 2021 года.
  • С новыми датами и расписанием работы проектов можно ознакомиться на сайте биеннале.


Партнерский проект биеннале и дома Gucci:

  • 25 ноября объявлен open call для художников
  • Победитель будет назван 14 декабря, его работа будет доступна на сайте и в социальных сетях биеннале.

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