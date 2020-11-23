Школа документального кино фестиваля «Рудник» пройдет в онлайн-формате

© Центр современной культуры «Смена»

Организаторы школы документального кино международного фестиваля дебютных документальных фильмов «Рудник» решили провести ее в дистанционном режиме, а школу документальной анимации перенести на 2021 год.

Образовательная программа фестиваля «Рудник» пройдет с 28 ноября по 6 декабря, отборочная комиссия получила более 180 анкет студентов и отправила приглашения претендентам с самыми сильными заявками.

Как сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена», из-за усугубления ситуации с коронавирусом образовательные школы не удастся провести в офлайн-формате.

Школа документального кино пройдет в дистанционном режиме. Преподаватели будут проводить занятия со студентами удаленно, давать им задания, обсуждать и поэтапно разбирать работы. Фильмы участников школы можно будет увидеть в Центре современной культуры «Смена».

Школа документальной анимации, где работа с материалом требует личного присутствия, состоится во время фестиваля «Рудник» 2021 года.

Единственный в России международный фестиваль дебютных документальных фильмов «Рудник» впервые прошел в 2017 году. С тех пор студентами школ документального кино и документальной анимации стали более 120 авторов, каждый из них снял свой первый фильм, а некоторые поступили в киношколы в Москве и Петербурге, решив стать режиссерами. Работы студентов показывали на кинофестивалях в России и за рубежом.

Фестиваль организуют Центр современной культуры «Смена», Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина.







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