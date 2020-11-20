Электротеатр Станиславский получил 22 номинации на «Золотую маску»

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Сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции в Москве объявлены номинанты российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2019/2020. Наибольшее число номинаций – 22 – у Электротеатра Станиславский (Москва).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Золотой маски» Марию Ревякину.
«География "Золотой маски" не пострадала, у нас меньше спектаклей — 56 — и меньше номинантов — 198, но география огромная», — сказала Мария Ревякина на пресс-конференции.
В номинации «Драма / Спектакль большой формы» на премию претендуют спектакли «Аламжи» Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева (Улан-Удэ), «Королевство кривых» Татарского драматического театра (Альметьевск), «Пер Гюнт» Театра имени Е.Б. Вахтангова, «Пиноккио. Переплыть море» Театра драмы (Рязань), «Петровы в гриппе» театра «Гоголь-центр» (Москва) и «Сказка про последнего ангела» Театра наций (Москва).
Еще 14 постановок театров из Казани, Москвы, Омска, Перми, Новосибирска, Петербрга, Улан-Удэ, Воронежа, Южно-Сахалинска и Шарыпово представлены в номинации «Драма / Спектакль малой формы», среди них спектакли «Пиноккио. Театр» Электротеатра Станиславский и «Ночной писатель» БДТ имени Г.А. Товстоногова.
В числе номинантов в категории «Драма / Работа режиссера» Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Юрий Квятковский, Андрей Могучий, Ян Фабр, Антон Федоров и Борис Юхананов.
Также на «Золотую маску» номинированы оперные спектакли «Дидона и Эней» и «Садко» (Большой театр, Москва), «Жестокие дети» (Детский музыкальный театр имени Н. Сац, Москва), «Книга Серафима» (Электротеатр Станиславский, Москва), «Лолита» (Мариинский театр, Петербург), «Октавия. Трепанация» (Электротеатр Станиславский, Москва), «Похождения повесы» (МАМТ, Москва) и балеты «Бахчисарайский фонтан» (Театр оперы и балета, Самара), «Дон Кихот» (МАМТ, Москва), «Жизель» (Большой театр, Москва) и «Русские тупики — II» (Мариинский театр, Петербург).
Полный список номинантов на «Золотую маску» приводится на сайте премии.
Вручение премии «Золотая маска» запланировано на конец апреля 2021 года.
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