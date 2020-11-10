В Москве вводят новые ограничения, связанные с пандемией COVID-19

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Сегодня, 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о временном запрете культурных мероприятий с участием зрителей и других органичительных мерах, которые вводятся в городе в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт Сергея Собянина, эти меры вступают в силу с 13 ноября и будут действовать до 15 января 2021 года.
На этот период приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей и устанавливается ограничение на максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах — оно не должно превышать 25% от общей вместимости зала.
При этом, отмечает мэр Москвы, на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти ограничения не распространяются.
Кроме того, заведениям общественного питания запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, школьникам и студентам рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, временно приостанавливается работа детских уголков, развлекательных центров и других аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми, расположенных внутри зданий, а проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
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