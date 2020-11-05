 
12:02 5 ноября 2020Новости
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Роберт Гласпер и Дайан Ривз примут участие в форум-фесте Jazz Across Borders

News_detailed_picture© Robert Glasper / Facebook

13 и 14 ноября на сайте jazzrussia.com пройдет международный форум-фестиваль Jazz Across Borders (JAB). Его специальными гостями станут многократные лауреаты «Грэмми» — пианист и продюсер Роберт Гласпер (США) и певица Дайан Ривз (США).

Участие бесплатное, чтобы присоединиться к онлайн-трансляции на jazzrussia.com, необходимо заполнить регистрационную анкету.

Программа JAB состоит из пяти блоков:

  • JAB Conference — дискуссионные сессии с участием профессионалов музыкального бизнеса;
  • JAB Workshops — мастер-классы ведущих мировых музыкантов;
  • JAB Matchmaking — тет-а-тет встречи с российскими и зарубежными профессионалами джазовой индустрии;
  • JAB Listening — публичные прослушивания лучших треков из альбомов, выпущенных в 2019–2020 годах;
  • Конкурс студенческих коллективов — шоукейсы молодых музыкантов.


Среди спикеров деловой программы обладатель премии «Эмми», композитор и продюсер, декан Berklee College of Music Стивен Веббер (США), обозреватель журналов DownBeat и JazzTimes Аллен Моррисон (США), радиоведущая WBGO Шейла Андерсон (США), радиоведущий, программный директор TSFJAZZ, Nice Jazz Fest и парижского джаз-клуба Duc des Lombards Себастьян Видаль (Франция), директор Джазового общества Турции и Ankara Jazz Festival Туче Алпаслан (Турция), директор фестиваля Amersfoort Jazz Александр Битс (Голландия).

Форум-фестиваль Jazz Across Borders впервые прошел в 2017 году в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и стал первой в России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества. В 2017-2019 годах в JAB приняли участие 5000 любителей и профессионалов из разных регионов России и 40 стран мира.

«Ежегодно наш JAB проходит в Санкт-Петербурге в рамках Культурного форума, — говорит основатель и художественный руководитель JAB Игорь Бутман. — В этом году, по понятным всем причинам, было принято решение об отмене IX Форума. Но мы не могли отменить нашу конференцию и перенесли ее в онлайн, потому что за год накопилось много тем, которые требуют огласки и совместного обсуждения. Например, важно рассказать музыкантам о механизме грантовой поддержки и возможных источниках финансирования в условиях "неопределенности", обсудить перспективы и специфику онлайн-образования, продвижение джазовых проектов в цифровой среде, работу с аудиторией и многое-многое другое».


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