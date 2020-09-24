Объявлен лонг-лист премии «НОС»

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Сегодня, 25 сентября, жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность), учрежденной Благотворительным фондом Михаила Прохорова, объявило длинный список 2020 года.
Список опубликован на сайте фонда, в него вошли 20 произведений:
Длинный список был сформирован из полного объема заявок, поступивших на конкурс в 2020 году (258 номинантов).
«Мы сообща прочитали более 250 книг и отобрали двадцать, — прокомментировал председатель жюри Константин Богданов. — Все эти книги совсем о разном — биография и триллер, комикс и документалистика, мрачная сатира и виртуозная беллетристика. Кажется, единственное, что их объединяет – это непредсказуемость их появления на фоне социальных и культурных манифестов последних лет».
Жюри премии «НОС-2020»:
Эксперты премии «НОС-2020»:
Шорт-лист премии «НОС-2020» будет сформирован в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры, которая в этом году пройдет в онлайн-режиме 4 и 5 ноября.
Финальные дебаты жюри и экспертов, на которых будет выбран главный победитель, состоятся в Москве в начале 2021 года. Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Волга/НОС», также своих фаворитов назовет Критическая академия премии.
С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».
Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.
Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.
Гран-при премии «НОС-2019» получил Александр Стесин за книгу «Нью-Йоркский обход», приз критического сообщества получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание», в номинации «Приз читательских симпатий» победил роман Алексея Поляринова «Центр тяжести».
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