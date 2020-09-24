Объявлен лонг-лист премии «НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 25 сентября, жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность), учрежденной Благотворительным фондом Михаила Прохорова, объявило длинный список 2020 года.

Список опубликован на сайте фонда, в него вошли 20 произведений:

Шамшад Абдуллаев — «Другой юг» (М.: Носорог, 2020)

Ольга Алленова — «Форпост. Беслан и его заложники» (М.: Индивидуум, 2019)

Полина Барскова — «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020)

Мария Бурас — «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» (М.: Индивидуум, 2019)

Сергей Вересков — «Шесть дней» (М.: Эксмо, 2020)

Кристина Гептинг — «Сестренка» (М.: Эксмо, 2019)

Андрей Гоголев — «Свидетельство» (Ижевск: Шелест, 2019)

Алла Горбунова — «Конец света, моя любовь» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)

Надя Делаланд — «Рассказы пьяного просода» (М.: Стеклограф, 2020)

Федор Деревянкин — «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» (М.: CommonPlace, 2020)

Рагим Джафаров — «Сато» (СПБ.: Издательско-торговый дом «Скифия», 2020)

Алексей Дьячков — «Хани, БАМ» (М.: Живет и работает, 2019)

Татьяна Замировская — «Земля случайных чисел» (М.: АСТ, 2019)

Николай Кононов — «Гимны» (СПБ.: Т8 Издательские технологии/Пальмира, 2020)

Лера Манович — «Рыба плывет» (М.: Русский Гулливер, 2020)

Евгения Некрасова — «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019)

Валерия Пустовая — «Ода радости» (М.: Эксмо, 2019)

Виталий Терлецкий — «Собакистан» (СПБ: Терлецки Комикс, 2019)

Саша Филипенко — «Возвращение в Острог» (М.: Время, 2020)

Микита Франко — «Дни нашей жизни» (М.: Popcorn Books, 2020)



Длинный список был сформирован из полного объема заявок, поступивших на конкурс в 2020 году (258 номинантов).

«Мы сообща прочитали более 250 книг и отобрали двадцать, — прокомментировал председатель жюри Константин Богданов. — Все эти книги совсем о разном — биография и триллер, комикс и документалистика, мрачная сатира и виртуозная беллетристика. Кажется, единственное, что их объединяет – это непредсказуемость их появления на фоне социальных и культурных манифестов последних лет».

Жюри премии «НОС-2020»:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Константин Богданов

литературный критик, книжный обозреватель сайта «Медуза» Галина Юзефович

журналист, редактор раздела «Мозг» «Афиши Daily» Егор Михайлов

куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская

театральный режиссер, художественный руководитель проекта «Разговоры» фонда «Альма Матер» Борис Павлович



Эксперты премии «НОС-2020»:

поэт, переводчик и критик Лев Оборин

литературовед, литературный критик Николай Подосокорский

переводчик и куратор театральных проектов Агнешка Любомира Пиотровска



Шорт-лист премии «НОС-2020» будет сформирован в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры, которая в этом году пройдет в онлайн-режиме 4 и 5 ноября.

Финальные дебаты жюри и экспертов, на которых будет выбран главный победитель, состоятся в Москве в начале 2021 года. Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Волга/НОС», также своих фаворитов назовет Критическая академия премии.

С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».

Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.

Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.

Гран-при премии «НОС-2019» получил Александр Стесин за книгу «Нью-Йоркский обход», приз критического сообщества получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание», в номинации «Приз читательских симпатий» победил роман Алексея Поляринова «Центр тяжести».







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