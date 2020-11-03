Дебаты премии «НОС» пройдут в онлайн-формате

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4 ноября с 15:00 до 17:00 на сайте XIV Красноярской ярмарки книжной культуры пройдет первый этап открытых дебатов литературной премии «НОС», на которых будет определен шорт-лист 2020 года.
В дебатах примут участие:
Члены жюри премии «НОС-2020»
Эксперты премии «НОС-2020»
Модератор дебатов — поэт, журналист, переводчик, критик Елена Фанайлова.
В лонг-лист премии «НОС», который был сформирован из полного объема заявок, поступивших на конкурс в 2020 году (258 номинантов), вошли 20 произведений.
Финальные дебаты жюри и экспертов, на которых будет выбран главный победитель, состоятся в Москве в начале 2021 года. Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Волга/НОС», также своих фаворитов назовет Критическая академия премии.
С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова проходит читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».
Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.
Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.
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