Посещаемость театров в России уменьшилась вдвое

© Максим Денисов / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По сравнению с осенью прошлого года число россиян, готовых ходить в театры, сократилось в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ в городах с населением более 250 тысяч человек.

«Посещаемость театров на пике коронавирусных опасений рухнула больше чем в 10 раз <...> в связи с их закрытием. Однако в августе-сентябре интерес к театрам возобновился, хотя и не достиг прошлогоднего уровня. Сегодня число готовых ходить в драматические театры примерно в половину ниже, чем осенью прошлого года», — цитирует отчет об исследовании ТАСС.

Исследование проводилось ежемесячно, в несколько волн, последняя состоялась в начале октября. Среди городов, где отмечается наибольший интерес к театральным представлениям, Петербург, Белгород, Казань, Москва, Рязань, Севастополь, Архангельск и Красноярск. Самый высокий спрос — на оперные спектакли, а также на постановки детских и кукольных театров.

Как отмечают авторы исследования, в сегменте развлечений и культуры за период пандемии сильнее всего пострадали кинотеатры: «Кризис кинопроката начался еще весной: в мае и первой половине июня нынешнего года число посещений кинотеатров согласно данным социологических опросов упало по сравнению с прошлой осенью более чем в 10 раз — что, очевидно, было связано с запрещением их деятельности».

Восстановление посещаемости кинотеатров началось в июне-июле, когда она восстановилась более чем наполовину, но осенью число тех, кто намерен посещать кинотеатры, вновь пошло вниз. Сегодня наибольший интеррес к посещению кинотеатров наблюдается в Омске, Нижневартовске, Хабаровске, Магнитогорске, Севастополе, Астрахани и Челябинске.

Также отмечается значительный спад интереса к музеям по сравнению к прошлогодним показателям — 30–40% к докризисному периоду. Чаще других о готовности в ближайшие недели посетить музей или выставку говорили жители Петербурга, Калининграда, Тулы, Москвы и Севастополя.

Меньше всего пандемия ударила по спросу на книги: «Во время коронавирусной эпидемии спрос населения на книжную продукцию продемонстрировал устойчивый рост. Самый высокий спрос на книги сегодня отмечается в Москве, Уфе, Краснодаре, Туле и Ростове-на-Дону».







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