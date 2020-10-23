К онлайн-акции «Жыве Беларусь!» присоединяются музыканты из разных стран

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На YouTube-канале World Online Fest началась акция «Жыве Беларусь!» – музыканты из России и других стран записывают песни и обращения в поддержку белорусского народа.
Об этом сообщают «Звуки.ру».
Среди участников акции, выступления которых можно посмотреть на YouTube-канале World Online Fest, Евгений Федоров (Tequilajazzz, Optimystica Orchestra, Zorge, Петербург), Юлия Теуникова («Композит», Москва), Жека Варва («Ку-ку», Харьков), Роман Смирнов и Андрей Васильев («Вертепъ», Петербург), Руст Позюмский и Алиса Тен (Петербург).
«Во-первых, насилие любого вида, происходящее без суда, без установления вины, недопустимо применять вообще ни к кому, — говорит в своем обращении Евгений Федоров. — Во-вторых, насилие нельзя оправдать никакими государственными интересами. То есть недопустимо во имя любых - государственных или прочих - интересов пытать, калечить и убивать людей. В-третьих, я думаю, что всякий, совершивший насилие, кем бы он ни был, должен быть наказан по закону. Я хочу пожелать своим друзьям из Минска, Бреста и других городов сил и стойкости. А также – мира и восстановления справедливости».
Заявку на участие в акции можно подать на канале World Online Fest. Лучшие ролики будут появляться в обзорах на сайте «Звуки.ру».
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