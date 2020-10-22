Премия Сахарова присуждена белорусской оппозиции

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Сегодня, 22 октября, объявлен лауреат премии Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год. Премия присуждена демократической оппозиции Беларуси, представленной Координационным советом, который был создан в августе после начала массовых протестов в стране.
Как сообщает сайт Европарламента, награда будет вручена Светлане Тихановской, Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольге Ковальковой, Веронике Цапкало, Сергею Тихановскому, Алесю Беляцкому, Сергею Дилевскому, Степану Пуциле и Николаю Статкевичу.
Лауреат премии был избран президиумом Европейского парламента, в который входят спикер и председатели всех семи фракций, отмечает «Радыё Свабода».
Церемония награждения состоится в Европарламенте в Брюсселе 16 декабря.
Ежегодная премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова с 1988 года присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.
Среди лауреатов прежних лет украинский режиссер Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалeв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич.
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