Премия Сахарова присуждена белорусской оппозиции

Сегодня, 22 октября, объявлен лауреат премии Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год. Премия присуждена демократической оппозиции Беларуси, представленной Координационным советом, который был создан в августе после начала массовых протестов в стране.

Как сообщает сайт Европарламента, награда будет вручена Светлане Тихановской, Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольге Ковальковой, Веронике Цапкало, Сергею Тихановскому, Алесю Беляцкому, Сергею Дилевскому, Степану Пуциле и Николаю Статкевичу.

Лауреат премии был избран президиумом Европейского парламента, в который входят спикер и председатели всех семи фракций, отмечает «Радыё Свабода».

Церемония награждения состоится в Европарламенте в Брюсселе 16 декабря.

Ежегодная премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова с 1988 года присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Среди лауреатов прежних лет украинский режиссер Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалeв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич.







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