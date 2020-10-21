Фестиваль «Сейчас&Потом» отложили на год

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Сегодня, 21 октября, организаторы X Международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом», который должен был пройти в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, объявили о решении перенести его основную программу на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«Мы приняли сложное, но необходимое в сложившейся в Москве эпидемиологической ситуации решение», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Выставка работ всех участников фестиваля состоится на «Винзаводе». Даты ее проведения будут объявлены дополнительно.
«Между тем, мы планируем продолжать работу фестиваля онлайн, — пишут организаторы фестиваля. — Мы планируем познакомить нашу аудиторию с участниками фестиваля и провести серию встреч с художниками-участниками фестиваля и показ их работ/фрагментов их работ в формате Zoom».
Кроме того, в ноябре-декабре программа «Сейчас&Потом» 2020 года будет показана на платформе международного канала видеоарта.
Также сообщается, что специальная программа фестиваля будет проведена в офлайн-формате с 21 по 24 октября в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) в соответствии с объявленным ранее расписанием.
Там будут представлены проекты Videoformes Digital Arts Festival (Франция), Центра современного искусства Waley Art (Тайвань), фестиваля видеоарта Over the Real (Италия), Suwon Photo Festival (Южная Корея), Арт-видео-фест Дагестан, проекта «Общие основания» (Бельгия). Публичные мероприятия спецпрограммы пройдут в онлайн-формате.
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