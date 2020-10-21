Фестиваль Sound Around Kaliningrad пройдет в онлайн-формате

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С 25 по 31 октября Балтийский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Калининград) представит интернет-трансляции IX Международного фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта Sound Around Kaliningrad.
На фестивале выступят музыканты из Германии, Франции, Литвы, Нидерландов, Польши, Швеции, России и Швейцарии. В программе аудиовизуальные перформансы и концерты онлайн, презентации независимых музыкальных фестивалей и лабораторий, подкасты, лекции, встречи с художниками и композиторами, а также прямые включения из студий музыкантов.
В течение фестивальной недели зрители познакомятся с разнообразными звуковыми способами репрезентации пространств и музыкальными практиками художников из семи городов России. На связи с Sound Around Kaliningrad будут Москва, Петербург, Мурманск, Владикавказ, Нижний Новгород, Екатеринбург и Владивосток.
Фестиваль откроет 25 октября прямая трансляция выступления Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) из творческого пространства «Правая набережная», расположенного в историческом здании бывшего элеватора с панорамным видом на Калининградский морской торговый порт.
Завершится фестиваль 31 октября концертом современной академической музыки польского ансамбля neoQuartet и прямой трансляцией мультимедийного иммерсивного перформанса калининградца Kipol (Кирилл Павляшик) из импровизированной музыкальной студии, расположенной в морском контейнере на одной из улиц города.
Ежегодный фестиваль Sound Around Kaliningrad впервые состоялся в 2012 году, с тех пор в нем приняли участие более 80 художников и музыкантов из 16 стран. Обычно события фестиваля проходят на разных площадках Калининграда и в открытых городских пространствах, но в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили провести его в онлайн-формате.
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