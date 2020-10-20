«Ночь искусств — 2020» проведут в онлайн-формате

Организаторы запланированной на 3 ноября ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» из-за эпидемиологической ситуации решили провести ее в онлайн-формате.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация складывается так, что мы вынуждены провести "Ночь искусств" онлайн. В этом году мы уже провели в таком же формате "День театра", "Библионочь" и "Ночь музеев". Учреждения культуры тогда предложили обширную онлайн-программу с трансляциями лекций, экскурсий, спектаклей и т.д. Уверены, что и к "Ночи искусств" мы увидим множество участников с различными онлайн-событиями!» — сказал замминистра.

«Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в онлайн-формате», — говорится в сообщении на портале «Культура.рф», главной информационной площадке акции «Ночь искусств».

Трансляции будут проходить в обновленном разделе LIVE портала «Культура.рф», а также в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе TikTok.

На официальной странице акции будет собрана онлайн-афиша, расписание трансляций и тематические подборки, знакомящие пользователей с разными видами искусства.







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