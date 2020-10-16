Российские и британские подростки напишут мини-оперу о жизни на карантине

Алекс Вульф © alex-woolf.com

В новом совместном онлайн-проекте #homeopera Студии МАМТ, развивающего проекта «Кругозор» и британского театра Opera North подростки из России и Великобритании под руководством композитора Алекса Вульфа сочинят десятиминутное музыкальное произведение, отражающее их восприятие изменившегося мира.

«Дом, пандемия, карантин, изоляция — важнейшие слова 2020 года, — говорится в сообщении на сайте Студии МАМТ. — Весь мир оказался в одной и той же ситуации — вынужденное пребывание дома, онлайн обучение, ограничение общения с близкими или наоборот, слишком интенсивное общение».

Участникам проекта предстоит ответить на вопрос «Как это — быть подростком в изоляции?».

«В финале проекта мы объединим наши усилия и вместе исполнением произведение, которое станет честным и правдивым отражением нашего общего видения сегодняшнего дня», — пишут организаторы проекта #homeopera.

Занятия будут проходить на платформе Zoom по средам с 21 октября по 25 ноября с 18:00 до 19:30/20:00.

Участие бесплатное. Знание английского желательно, но в случае необходимости участникам проекта будет помогать переводчик.

Заявки с указанием имени, фамилии, возраста участника и контактного номера принимаются по адресу studio@stanmus.ru. Возрастное ограничение: 11–17 лет. Участие родителей не допускается.







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