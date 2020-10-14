Вручение премии «Золотая маска» перенесли в онлайн

© «Золотая маска»

В этом году церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» пройдет 10 ноября в онлайн-формате.

Как сообщает сайт «Золотой маски», такое решение приняли учредитель премии, Союз театральных деятелей РФ, и дирекция «Золотой маски», «учитывая резкое увеличение числа заболевших вирусом COVID-19 в последнее время и желая предотвратить дополнительные риски для здоровья коллег, партнеров, друзей, приглашенных на церемонию».

Ранее предполагалось провести церемонию 30 октября в московском концертном зале «Зарядье».

Генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина:

«Проведение церемонии онлайн — для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному – для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план B. Мы очень хотим завершить Фестиваль, назвать имена лауреатов и вручить им заслуженные "Маски" — виртуально, а затем и реально. В ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому нам кажется важным довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека. Мы бесконечно благодарны и театрам участникам Фестиваля, и членам жюри, и зрителям за их участие и самую высокую степень профессиональной ответственности. И мы рады, что благодаря нашим партнерам — Сберу и порталу "Рамблер" — мы проведем наше главное событие в онлайн-формате».







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