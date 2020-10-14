Детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в онлайн-формате

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С 23 по 31 октября в шестой раз пройдет детский театральный фестиваль «Маршак». В этом году он впервые проводится в онлайн-формате, а в его программе впервые будут только спектакли российских театров.
В течение восьми дней для бесплатного просмотра на сайте фестиваля «Маршак» будут доступны 14 спектаклей 8 театров из Москвы, Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и Новосибирска.
Среди спектаклей фестивальной программы «Солнце на веревочке» Театра музыки и поэзии Е. Камбуровой, «Ваня Датский» Московского театра теней, «Золушка» Ростовского академического молодежного театра, «Волшебная мельница Сампо» Театриума на Серпуховке, инклюзивный спектакль «Сны Пиросмани» центра «Упсала-Цирк» (Петербург).
Фестиваль «Маршак» создан в 2015 году, в первые годы кураторами фестиваля были Михаил Бычков и Алексей Малобродский. С 2018 года программу фестиваля курирует Варвара Коровина, театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей.
«В этом году фестиваль сохранит насыщенную программу, несмотря на сложности, но мы рады, что благодаря смене формата фестивальные спектакли "сыграют" сразу во всех городах России, — рассказывает Варвара Коровина. — В этом году мы, как и раньше, выбрали лучшие спектакли для детей, качественные, те, что говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. Важной частью станут спектакли в жанре Young Adult, которые будут интересны как юным ребятам, так и взрослым».
Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Воронежской области
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