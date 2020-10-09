Фестиваль «Рудник» проведет школы документального кино и документальной анимации

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С 28 ноября по 6 декабря на острове Свияжск недалеко от Казани пройдут Школа документального кино и Школа документальной анимации Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник».
Как сообщают организаторы, в этом году из-за пандемии фестиваль отказался от конкурсной программы, поэтому центральной частью «Рудника» станут две мастерские — Школа документального кино и Школа документальной анимации. Набор в них будет проходить по конкурсу, работы участников покажут в последний день фестиваля.
Школа документального кино
К участию приглашаются начинающие авторы (специальное образование не обязательно), а также те, кто застрял в своих одиночных поисках и нуждается в перезагрузке. За неделю каждый сможет снять свою отдельную историю, смонтировать ее и представить на финальном показе мастерской.
Ольга Привольнова — руководитель Школы документального кино фестиваля «Рудник», режиссер, ученица Марины Разбежкиной: «"Начинающим" может быть человек любого возраста, но рассчитывайте силы – вас ждет почти круглосуточная работа. Будем вместе искать героев прямо на острове. Будем спрашивать и отвечать — почему именно этот человек и каким образом о нем рассказать».
Школа документальной анимации
Занятия будут вести программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, сценарист Александр Родионов и аниматор Евгения Жиркова. На практических занятиях участники школы будут разрабатывать свои анимационно-документальные проекты, начиная с замысла, написания сценария и сочинения визуального решения до готового мультфильма.
Условия участия
К участию в работе мастерских приглашаются все желающие не моложе 18 лет, готовые приехать на остнов Свияжск с 28 ноября по 6 декабря включительно. Поступление по конкурсу, заявки принимаются до 5 ноября включительно:
Обучение и проживание в Свияжске — за счет организаторов, проезд и питание — за счет учащихся. От студентов требуются наличие ноутбука с монтажной программой и базовые навыки монтажа. Более подробную информацию об участии в мастерских и о подаче заявок можно по телефону +7 916 686 3535 или по почте razbeg@razbeg.org.
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