Премия Аркадия Драгомощенко объявила шорт-лист

3 октября на пресс-конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге был объявлен список финалистов Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года. В него вошли пять молодых поэтов из Москвы, Белгорода, Перми и Нижнего Новгорода.

Как сообщает сайт премии, перед объявлением списка состоялись поэтические чтения с участием авторов, вошедших в этом году в лонг-лист.

По итогам голосованием независимого жюри и номинаторов премии в шорт-лист Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года включены пять поэтов:



Лауреата премии выберет жюри во главе с Анной Глазовой (Гамбург). В состав жюри также вошли Роман Осьминкин (Петербург), Екатерина Захаркив (Москва), Борис Клюшников (Москва), Евгения Суслова (Нижний Новгород) и Даниил Задорожный (лауреат 2019 года, Львов).

Финальные события Премии Аркадия Драгомощенко пройдут 23–25 октября в московском Центре Вознесенского, который является главным партнером и спонсором премии.

Специальным гостем премии в этом году станет американская поэтесса, эссеистка и переводчица Лин Хеджинян. Ее поэтический вечер состоится 21 октября на Zoom-площадке магазина петербургского независимого книжного магазина «Порядок слов». на вечере выступят поэт, критик, редактор книжной серии «Новая поэзия» издательства «Новое литературное обозрение» Александр Скидан и поэт и переводчик Иван Соколов.

Премия Аркадия Драгомощенко ежегодно присуждается молодым русскоязычным авторам (не старше 27 лет), чьи тексты намечают новые направления и возможности современной поэзии.

Материальное содержание премии — 70 000 рублей для лауреата, премии финалистам — 15 000 рублей. Кроме того, лауреат премии приглашается в жюри в следующем сезоне, а финалисты — в коллегию номинаторов.







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