Сформирован лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко

© Премия Аркадия Драгомощенко

Двадцать четыре поэта из Москвы, Петербурга, Киева, Элисты, Риги, Самары, Белгорода, Перми, Томска, Нижнего Новгорода, Новой Каховки и Тюмени вошли в лонг-лист шестого сезона Премии Аркадия Драгомощенко – ежегодной международной поэтическая премия для молодых авторов, пишущих на русском языке.

Лонг-лист опубликован на сайте премии Аркадия Драгомощенко, он сформирован 20 экспертами в области современной поэзии из России, Латвии, Украины, Узбекистана, Канады и США.

На протяжении нескольких месяцев эксперты читали тексты из числа 35 поэтических подборок, отобранных куратором и экспертом премии Никитой Сунгатовым по итогам опен-колла для авторов, ранее не выдвигавшихся на премию, а также предлагали для выдвижения свои кандидатуры.

Все подборки авторов, вошедших в лонг-лист, и сопроводительные письма их номинаторов в ближайшее время будут опубликованы на главной странице сайта премии.

Шорт-лист премии будет объявлен 3 октября в Европейском университете в Санкт-Петербурге, которое будет параллельно проходить онлайн в Zoom. Также пройдут поэтические чтения авторов, которые вошли в лонг-лист в 2020 году.

Финальные мероприятия премии — открытые дебаты жюри, номинаторов и кураторов, круглые столы вокруг проблем, форм и методов современной поэзии, Большие поэтические чтения, чтения финалистов и церемония награждения — пройдут с 23 по 25 октября в Центре Вознесенского в Москве. В рамках премиальных событий также состоится презентация поэтических книг новой издательской серии Центра Вознесенского «Центрифуга», открытой Ильей Данишевским, Львом Обориным и Марией Степановой.

Лауреата Премии Аркадия Драгомощенко выберет независимое жюри: Анна Глазова (председатель жюри, Гамбург), Роман Осьминкин (Петербург), Екатерина Захаркив (Москва), Борис Клюшников (Москва), Евгения Суслова (Нижний Новгород) и Даниил Задорожный (лауреат 2019 года, Львов).

Лауреат получит денежный приз в размере 70 000 рублей, финалисты — по 15 000 рублей.

В 2020 году премия проходит при поддержке Центра Вознесенского







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