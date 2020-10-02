Ведущую актрису Купаловского театра уволили из Академии искусств

«Центр 40. Пролог»
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 2020589
Сегодня, 2 октября, стало известно, что ведущая актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Зоя Белохвостик уволена из Белорусской государственной академии искусств (БГАИ).
Об этом Зоя Белохвостик сообщила в своем фейсбуке.
«Художественным руководителем дипломных курсов актерского мастерства меня не взяли», — написала она.
Как отмечает onliner.by, Зоя Белохвостик работала в академии с 1998 года.
Зоя Белохвостик — доцент кафедры мастерства актера БГАИ, призер и лауреат международных и республиканских театральных фестивалей, народная артистка Беларуси. На сцене Купаловского театра она исполняла главные роли во многих спектаклях.
В августе вместе с другими актерами театра Зоя Белохвостик уволилась в знак протеста против жестких действий силовиков в отношении участников массовых акций протеста в Беларуси.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:12«Эшколот» организует онлайн-курс о музыке евреев Беларуси
17:33Ярмарка доступного современного искусства пройдет в Петербурге
16:20Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль «Этика в визуальной культуре»
15:38Выставка Тамары Шипициной откроется в галерее «Пересветов переулок»
14:53Политех запускает первую в России Школу эксплейнеров
14:35В Москве пройдет аукцион работ Эрте
13:49Ведущую актрису Купаловского театра уволили из Академии искусств
12:41Объявлена новая арт-дирекция фестиваля «Территория»
10:49В Антверпене открылась выставка Екатерины МуромцевойВсе новости
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 2020589
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 2020894
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 2020723
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 2020785
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202016880
Александр Молочников — о спектакле «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной1 октября 20201621
Из переписки Наума Яковлевича Берковского30 сентября 20202316
Разговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»30 сентября 20203082
Дневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца30 сентября 20202761
«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать30 сентября 20201823
Александр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси29 сентября 20202969
Константин Акинша о кельнской выставке оригиналов и фейков русского авангарда28 сентября 20204182