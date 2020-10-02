Ведущую актрису Купаловского театра уволили из Академии искусств

© Зоя Белохвостик / Facebook

Сегодня, 2 октября, стало известно, что ведущая актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Зоя Белохвостик уволена из Белорусской государственной академии искусств (БГАИ).

Об этом Зоя Белохвостик сообщила в своем фейсбуке.

«Художественным руководителем дипломных курсов актерского мастерства меня не взяли», — написала она.

Как отмечает onliner.by, Зоя Белохвостик работала в академии с 1998 года.

Зоя Белохвостик — доцент кафедры мастерства актера БГАИ, призер и лауреат международных и республиканских театральных фестивалей, народная артистка Беларуси. На сцене Купаловского театра она исполняла главные роли во многих спектаклях.

В августе вместе с другими актерами театра Зоя Белохвостик уволилась в знак протеста против жестких действий силовиков в отношении участников массовых акций протеста в Беларуси.







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