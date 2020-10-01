 
12:05 1 октября 2020Новости
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Начинается ММКФ

News_detailed_pictureКадр из фильма «Серебряные коньки»© «Централ Партнершип»

Сегодня, 1 октября, приключенческой мелодрамой «Серебряные коньки» Михаила Локшина откроется 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

В этом году ММКФ первоначально планировалось провести весной, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести его на осень.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора фестиваля Кирилла Разлогова, организаторы будут строго следить за соблюдением мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, и откажутся от торжественных приемов и вечеринок.

Его главной площадкой станет киноцентр «Октябрь», фильмы ММКФ также будут показаны в кинотеатрах сети «Москино», Центре документального кино, кинозалах Государственной Третьяковской галереи и в кинотеатре «Иллюзион». Церемония открытия состоится в театре «Россия».

В конкурсную программу отобраны 13 фильмов из 10 стран. Обладателей главных призов ММКФ определит жюри во главе с режиссером, продюсером и сценаристом Тимуром Бекмамбетовым.

Кроме того, в программе фестиваля конкурсы короткометражных фильмов и документального кино, показы кинофестиваля стран БРИКС и фильмов-лауреатов российских и зарубежных кинофестивалей, ретроспектива Сергея Бондарчука, приуроченная к столетию режиссера, и другие события.

Накануне открытия ММКФ стало известно, что организаторы исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дивана Аветисяна, посвященный Нагорному Карабаху. «Показывать в период эскалации военных действий картину, которая касается этой проблемы, нам показалось рискованным», — пояснил Кирилл Разлогов.

Фестиваль продлится до 8 октября. Фильмом закрытия станет спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие».


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