ММКФ объявил конкурсную программу

Кадр из фильма «Растворяться» (Казахстан-Южная Корея, 2020), реж. Ким Ки Дук © Московский международный кинофестиваль

Сегодня, 21 сентября, стала известна конкурсная программа Московского международного кинофестиваля 2020 года. В нее вошли 13 фильмов, созданных кинематографистами из Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Израиля, Индии, Казахстана, России, Румынии, Турции и Южной Кореи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.

Конкурсная программа опубликована на сайте ММКФ:

«Бесплодная невеста» (Rukuni koina, Индия, 2019), реж. Джадаб Маханта;

«Блокадный дневник» (Россия, 2020), реж. Андрей Зайцев;

«В тени» (Gölgeler İçinde, Турция, 2020) реж. Эрдем Тепегез;

«Гипноз» (Россия, 2020), реж. Валерий Тодоровский;

«Дочь рыбака» (Азербайджан-Россия, 2020), реж. Измаил Сафарали;

«Как сыр в масле» (Katzefet ve duvdevanim, Израиль, 2019), реж. Гуд Бентвич;

«Мелодия струнного дерева» (Россия, 2020). реж. Ирина Евтеева;

«На дальних рубежах» (Россия, 2020) реж. Максим Дашкин;

«Предвыборная кампания» (The Campaign, Румыния, 2019), реж. Мариан Кришан;

«Распоряжение» (Medida provisória, Бразилия, 2020), реж. Лазаро Рамос;

«Растворяться» (Dissolve, Казахстан-Южная Корея, 2020), реж. Ким Ки Дук;

«Судьба» (Казахстан, 2020), реж. Жанна Иссабаева;

«Хильда» (Hilda, Великобритания, 2019), реж. Риши Пелэм.

По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, в этом году в программу включено большое количество российских картин и фильмов из ближнего зарубежья. «Чудо, что фестиваль состоится, чудо, что он пройдет очно», — сказал Разлогов.

42-й Московский международный кинофестиваль первоначально планировалось провести весной, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести его на осень. Фестиваль пройдет с 1 по 8 октября. На открытии будет представлен дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».

P.S. На сайте ММКФ появились списки членов жюри фестиваля.

В жюри основного конкурса вошли режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов (председатель, Россия), продюсер и режиссер Александр Йорданеску (Румыния-Швейцария), кинокритик Брайан Вайнер (Великобритания), писатель, журналист, режиссер и продюсер Махмуд Солиман (Египет) и актриса Марина Александрова (Россия).

Конкурс короткометражных фильмов будут судить продюсер Марина Жигалова (Россия), режиссер, журналист и продюсер Елена Хазанова (Швейцария) и режиссер Гай Дэвис (Великобритания).







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