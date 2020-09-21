ММКФ объявил конкурсную программу

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Сегодня, 21 сентября, стала известна конкурсная программа Московского международного кинофестиваля 2020 года. В нее вошли 13 фильмов, созданных кинематографистами из Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Израиля, Индии, Казахстана, России, Румынии, Турции и Южной Кореи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.
Конкурсная программа опубликована на сайте ММКФ:
По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, в этом году в программу включено большое количество российских картин и фильмов из ближнего зарубежья. «Чудо, что фестиваль состоится, чудо, что он пройдет очно», — сказал Разлогов.
42-й Московский международный кинофестиваль первоначально планировалось провести весной, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести его на осень. Фестиваль пройдет с 1 по 8 октября. На открытии будет представлен дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».
P.S. На сайте ММКФ появились списки членов жюри фестиваля.
В жюри основного конкурса вошли режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов (председатель, Россия), продюсер и режиссер Александр Йорданеску (Румыния-Швейцария), кинокритик Брайан Вайнер (Великобритания), писатель, журналист, режиссер и продюсер Махмуд Солиман (Египет) и актриса Марина Александрова (Россия).
Конкурс короткометражных фильмов будут судить продюсер Марина Жигалова (Россия), режиссер, журналист и продюсер Елена Хазанова (Швейцария) и режиссер Гай Дэвис (Великобритания).
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