«Москино» покажет фильмы ММКФ

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Со 2 по 8 октября в кинотеатрах сети «Москино» состоятся показы 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Как сообщают организаторы показов, в программе подборки короткого метра, бразильский детектив «Молчание дождя», режиссерский дебют популярного датского актера Ульриха Томсена «Гаттерби», отобранный в конкурс несостоявшегося каннского кинофестиваля «Гагарин», сюрреалистическая притча «В клочья», китайская семейная драма про смерть отца «Мулин, Вэймин и Имин», история гиперактивной девочки «Разрушительница системы», российский комедийный триллер «Москвы не бывает» и многое другое.

Расписание показов опубликовано на сайте «Москино»:





В этом году ММКФ первоначально планировалось провести весной, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести его на осень.

Фестиваль пройдет с 1 по 8 октября. В конкурсную программу отобраны 13 фильмов из 10 стран, на открытии будет представлен дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».







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