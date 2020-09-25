Российские и белорусские музыканты дадут благотворительный концерт в Москве

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4 октября в Сахаровском центре в Москве состоится благотворительный концерт. Его участники, российские и белорусские музыканты, объединятся, чтобы поддержать своих коллег и жителей Беларуси.
Начало в 18:00, регистрация — здесь.
На концерте «Музыканты для Беларуси» выступят лауреаты международных конкурсов Антон Прищепа (кларнет), Юлия Игонина (скрипка), Сергей Белозерцев (скрипка), Ася Соршнева (скрипка), Евгений Правилов (скрипка), Дарья Филиппенко (альт), Екатерина Досина (виолончель), Даша Мороз (фортепиано), Вероника Рощина (скрипка), Полина Галуза (скрипка), Сергей Карачун (контрабас), Анна Карпук (скрипка), Елизавета Сурьева (альт), Любовь Солодухина (скрипка), Юрий Калиновский (скрипка), квартет имени Ипполитова-Иванова в составе: Диана Кемельман (скрипка), Ольга Коган (альт), Сергей Ананич (виолончель), Ирина Грайфер (фортепиано).
В программе произведения Танеева, Шостаковича, Вайнберга, а также современных композиторов Антона Прищепы (Россия) и Константина Яськова (Беларусь).
Константин Яськов — автор сольных, ансамблевых и оркестровых сочинений. Преподаватель музыкальных дисциплин в Белорусском государственном университете культуры и искусств и на кафедре композиции Белорусской государственной академии музыки. Лауреат XVIII Международного фестиваля академической и современной музыки «Фарботони» (2006).
Антон Прищепа — автор многих произведений в различных жанрах. Первый исполнитель многих произведений современных авторов, некоторые из которых посвящены ему. Обладатель Гран-при конкурса камерной музыки имени В. Витти в Кастеллано-Гротте (Италия).
Во время концерта будет проводиться сбор средств в поддержку пострадавших в Беларуси. Все вырученные средства пойдут в Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation.
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