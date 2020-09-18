В Минске задержана директор фестиваля «ТЕАРТ» Анжелика Крашевская

Сегодня, 19 сентября, в Минске на женском протестном марше сотрудники правоохранительных органов задержали директора Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» и Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» Анжелику Крашевскую.

Об этом сообщил в своем фейсбуке белорусский драматург Андрей Иванов, факт задержания COLTA.RU подтвердили родственники Анжелики Крашевской. Ее точное местоположение в настоящее время неизвестно.

Анжелика Крашевская — одна из ведущих белорусских арт-менеджеров. Основанный ею Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» реализовывает самые значимые фестивальные проекты в Беларуси — Минский международный кинофестиваль «Лістапад» и Форум театрального искусства «ТЕАРТ».

Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» был основан в 2010 году при поддержке ОАО «Белгазпромбанк» и Министерства культуры Республики Беларусь.

Под руководством Крашевской фестиваль «ТЕАРТ» стал одним из ведущих театральных форумов Восточной Европы. В разные годы участниками фестиваля становились Кшиштоф Варликовский, Хайнер Геббельс, Ромео Кастелуччи, Кристиан Люпа, Томас Остермайер, Кирилл Серебренников, Алвис Херманис и другие выдающиеся режиссеры нашего времени. Юбилейный, десятый, «ТЕАРТ» должен был состояться в Минске в октябре 2020 года.

P.S. По информации родственников Анжелики Крашевской, около 20:30 мск она была освобождена освобождена из Первомайского РУВД Минска.







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