Суд поддержал отказ в выдаче фильмам «Дау» прокатного удостоверения

Прочесть еврея
Елена Рыбакова о выставке на Солянке15 сентября 2020671
14 сентября Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен Филмз» о признании незаконным решения Министерства культуры РФ не выдавать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта Андрея Хржановского «Дау».
Об этом сообщает ТАСС. Продюсеры «Дау» собираются оспорить решение Арбитражного суда, но, по мнению юристов, которые приводит «Коммерсантъ», шансов добиться успеха у них мало, поскольку правила выдачи прокатных удостоверений содержат «достаточно спорные положения ... с точки зрения их применения».
В ноябре 2019 года Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем из десяти частей «Дау» — «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» и «Дау. Новый человек» — на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.
Илья Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил его выдать прокатные удостоверения всем частям проекта, а когда последовал отказ, создатели «Дау» заявили о намерении опротестовать решение Минкульта в суде. В феврале 2020 года компания «Феномен Филмз» подала иск о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам «Дау».
Картина «Дау.Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель была отобрана в основную конкурсную программу 70-го Берлинского международного кинофестиваля, по итогам которого оператор фильма Юрген Юргес получил приз «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад. Еще один фильм проекта «Дау» — «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова — участвовал в программе Berlinale Special.
В апреле начался онлайн-показ «Дау», в свободном доступе появились все фильмы проекта.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:30Архитекторы призвали не устанавливать памятник Маршаку на Лялиной площади
15:47В Москве появится Музей восстания машин
13:50Выставка печатной графики пройдет в галерее «Ковчег»
12:02Названы победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
11:21Суд поддержал отказ в выдаче фильмам «Дау» прокатного удостоверения
Вчера
17:07«Москино» представит фестиваль «Панорама»
15:50«Искусство кино» выпускает в повторный прокат «Восхождение» Ларисы ШепитькоВсе новости
Елена Рыбакова о выставке на Солянке15 сентября 2020671
Пепел истории в Государственном Эрмитаже15 сентября 2020465
Дирижер Василий Петренко о своем фестивале в музее «Новый Иерусалим»14 сентября 20201194
Чему должен учиться журналист сегодняшнего дня, рассказывает основатель Международной медиашколы в Салониках — и приглашает молодых спецов на занятия онлайн-академии11 сентября 20202772
Письма из Минска11 сентября 20204675
Минская художница задержана за перформанс у Дворца искусств11 сентября 20202730
Лидер «Центра» о новом альбоме «Абсолютное почтение человека», современных диктатурах и народном трибьют-проекте11 сентября 20202412
Чему и как будут учить в лаборатории Юрия Муравицкого в МШНК11 сентября 20202118
Контексты и смыслы российской поп-музыки, гендерный анализ и ностальгия по советскому: Александр Горбачев, Юрий Сапрыкин и Кристина Сарханянц обсуждают «Новую критику»10 сентября 20203632
Вышел русский перевод «Эстетической бесконечности» Поля Валери10 сентября 20202861
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20204807
ЖЦСИ «Цикорий» везет в Москву Железногорскую биеннале9 сентября 20202783