Суд поддержал отказ в выдаче фильмам «Дау» прокатного удостоверения

14 сентября Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен Филмз» о признании незаконным решения Министерства культуры РФ не выдавать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта Андрея Хржановского «Дау».

Об этом сообщает ТАСС. Продюсеры «Дау» собираются оспорить решение Арбитражного суда, но, по мнению юристов, которые приводит «Коммерсантъ», шансов добиться успеха у них мало, поскольку правила выдачи прокатных удостоверений содержат «достаточно спорные положения ... с точки зрения их применения».

В ноябре 2019 года Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем из десяти частей «Дау» — «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» и «Дау. Новый человек» — на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.

Илья Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил его выдать прокатные удостоверения всем частям проекта, а когда последовал отказ, создатели «Дау» заявили о намерении опротестовать решение Минкульта в суде. В феврале 2020 года компания «Феномен Филмз» подала иск о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам «Дау».

Картина «Дау.Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель была отобрана в основную конкурсную программу 70-го Берлинского международного кинофестиваля, по итогам которого оператор фильма Юрген Юргес получил приз «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад. Еще один фильм проекта «Дау» — «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова — участвовал в программе Berlinale Special.

В апреле начался онлайн-показ «Дау», в свободном доступе появились все фильмы проекта.







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