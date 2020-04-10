«Дау» будут показывать в интернете

Кадр из фильма «Дау.Наташа» © Phenomen Film

Со следующей недели начнется онлайн-показ кинопроекта Ильи Хржановского «‎Дау»‎. В свободном доступе появятся все фильмы проекта.

Как сообщает «Искусство кино», сначала будет предоставлен доступ к фильмам «‎Дау.Дегенерация»‎ и «Дау.‎Наташа»‎, которые в этом году участвовали в Берлинском кинофестивале, а затем с интервалом в несколько дней будут выходить онлайн остальные фильмы проекта.

Уточняется, что речь идет о версиях фильмов, переделанных после прошлогодней парижской премьеры. Для онлайн-просмотра также будут сделаны доступными сериалы, тексты о «Дау» и все 700 часов отснятого материала.

На каком ресурсе будут проходить показы, не сообщается. Их площадкой может стать сайт проекта «Дау», на главной странице которого демонстрируется надпись «Coming soon».

«Дау» создавался в течение 12 лет, премьера проекта состоялась зимой 2019 года в Париже в формате тотальной инталляции, которая, в частности, включала 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов.

В ноябре 2019 года Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем из десяти частей «Дау» — — «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», «Дау. Новый человек» — на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.

Илья Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил его выдать прокатные удостоверения всем частям проекта, а когда последовал отказ, создатели проекта заявили о намерении опротестовать решение Минкульта в суде.

В начале 2020 года картина «Дау.Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель была отобрана в основную конкурсную программу 70-го Берлинского международного кинофестиваля, по итогам которого оператор фильма Юрген Юргес получил приз «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад. Еще один фильм проекта «Дау» — «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова — участвовал в программе Berlinale Special.



















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