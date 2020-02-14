Создатели «Дау» подали в суд на Минкульт

Кадр из фильма «Дау. Наташа» © Phenomen Film

13 февраля российская компания «Феномен Филмз», занимавшаяся производством кинопроекта «Дау» Ильи Хржановского, подала в Арбитражный суд иск к Министерству культуры РФ в связи с отказом выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя проекта на территории России Дарью Виолину. Иск подан о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта «Дау» — «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера», «Дау. Новый человек».

Виолина отметила, что один из этих фильмов — «Дау. Наташа» — включен в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля. «Кинокомпания "Феномен Филмз", — пояснила она, — считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ)».

В ноябре 2019 года Минкульт отказался выдать прокатные удостоверения четырем из десяти фильмов «Дау» на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.

В январе 2020 года, когда министерство повторно отказало в выдаче прокатного удостоверения этим фильмам, создатели «Дау» заявили о намерении опротестовать решение Минкульта в суде.

«Я предлагаю создателям фильма "Дау" обратиться в МВД с предложением частично разрешить им переходить на красный свет. Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу», — прокомментировал просьбу выдать всем фильмам проекта «Дау» прокатное удостоверение Владимир Мединский, который тогда занимал пост министра культуры.



















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