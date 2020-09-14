Российские деятели культуры выступили в поддержку народа Беларуси

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Художественные руководители российских театров, режиссеры, актеры, художники, музыканты, театральные критики и другие деятели культуры из России подписали обращения, в которых выразили солидарность с народом Беларуси и осудили действия белорусских властей.
13 сентября открытое письмо деятелей культуры опубликовал журнал «Театр».
В нем, в частности, говорится: «Мы призываем остановить чудовищные репрессии, насилие и произвол, развязанные действующей властью Республики Беларусь. Мы призываем всех, от кого зависит судьба Беларуси, и, прежде всего, российское руководство, использовать свое влияние для начала мирного внутриполитического диалога в братской стране и сдерживания нынешнего руководства республики Беларусь от жестокости и беззакония».
Среди подписавших письмо худрук БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков, главный режиссер Театраа имени Евг. Вахтангова Юрий Бутусов, худрук РАМТа Алексей Бородин, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, режиссер Александр Сокуров, пианистка Полина Осетинская, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Юлия Ауг.
Cегодня, 14 сентября, на общем собрании российской Ассоциации театральных критиков было принято Обращение в поддержку театрального сообщества Беларуси.
«Мы убеждены, что люди искусства обязаны во все времена отстаивать гуманистическую идею и не имеют права поддерживать насилие со стороны власти, пытки и избиения людей, чья вина заключается лишь в том, что они честно заявляют о своей гражданской позиции. Сегодня в Беларуси попраны свободная воля и достоинство многих ее граждан, и мы считаем это неприемлемым, — пишут российские театральные критики. — Мы, как и наши коллеги из разных стран мира, крайне обеспокоены судьбой творческих коллективов и объединений Беларуси. Из-за своей гражданской позиции многие люди театра в Беларуси лишены возможности продолжать свою профессиональную деятельность. Ассоциация театральных критиков выражает солидарность со всеми, кого уволили или кто был вынужден уволиться из-за принципиальных разногласий с существующей властью. Друзья, мы с вами!»
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