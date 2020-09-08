Выпускники ГИТИСа представят свои спектакли в Театральном центре «На Страстном»

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С 22 сентября по 24 октября на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном» в Москве пройдут показы дипломных спектаклей ГИТИСа и отдельных актерских отрывков в рамках нового партнерского проекта Театрального центра и ГИТИСа.
Как сообщают инициаторы проекта, его задача — помочь выпускникам с трудоустройством.
«Как вы знаете, пандемия коронавируса лишила нынешних выпускников театральных вузов возможности полноценно показаться и пройти прослушивания в театры Москвы. — говорит председатель СТД РФ Александр Калягин. — То есть фактически, будущие актеры из-за форс-мажора лишились шанса на трудоустройство. Мы в нашем Театральном центре придумали проект, который позволит восстановить эту вынужденную профессиональную несправедливость. Уверены, что этот проект весьма актуален. Мы получили горячее одобрение этой идеи как от ректоров вузов и самих студентов, так и от столичных театров».
Индивидуальные показы «Твой шанс. Casting» рассчитаны в первую очередь на художественных руководителей и директоров театров, заведующих труппой, кастинг-агентов, продюсеров и режиссеров.
Проект «Твой шанс. Casting» представит всю палитру выпускных курсов ГИТИСа: свои дипломные спектакли сыграют студенты актерского факультета, факультета музыкального театра и режиссерского факультета. В афише проекта мастерские Владимира Андреева, Николая Лазарева, Бориса Плотникова и Леонида Хейфеца.
Проект реализуется при поддержке Союза театральных деятелей России
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