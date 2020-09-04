Институт «Стрелка» объявил набор в программу The Terraforming 2021 года

Бенджамин Браттон, директор программы The Terraforming © Институт «Стрелка»

Сегодня, 4 сентября, начался прием заявок от молодых исследователей на бесплатное обучение по программе The Terraforming Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в 2021 году.

Заявки принимаются онлайн до 10 ноября.

Трехлетняя исследовательская программа The Terraforming обращается к темам геотехнологий, геоурбанистики, геоинженерии и рассматривает новые решения, которые необходимо сформировать для поддержания жизнеспособности нашей планеты.

В фокусе исследования первого года The Terraforming была тема преобразования Земли. В 2021 году акцент будет сделан на преобразовании нас самих.

Участники программы будут рассматривать такие темы, как распределение населения и формальное деление планеты на части, например, по территориальным границам или часовым поясам, и формулировать новые предложения. Также они обратятся к теме «антропоформирования» — изменения человеческого организма в процессе приспособления к окружающей среде. В своих исследованиях студенты будут использовать спекулятивный подход, но проекты будут учитывать реальные условия и экономические, технологические, социальные и другие ограничения.

Обучение пройдет в формате пятимесячной исследовательской дизайн-лаборатории. Ее возглавит Бенджамин Браттон, директор программы The Terraforming и автор одноименного эссе, формулирующего основные идеи исследования. Его лекцию о программе The Terraforming можно посмотреть здесь.

Участниками программы станут 30 молодых профессионалов со всего мира с опытом работы в таких сферах как архитектура, дизайн, философия, журналистика, экономика, география, кинопроизводство и многих других. В этом году преподавательский состав дополнят Нандита Шарма, Томас Мойнихэн, Анна Бернштейн, Реза Негарестани, Блейз Агуэро Аркас, Николас де Моншо, Чэнь Цюфань и многие другие.

Бенджамин Браттон — директор программы The Terraforming института «Стрелка», теоретик дизайна, писатель, профессор визуальных искусств Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он также преподает цифровой дизайн в Европейской высшей школе и является приглашенным профессором в Южно-Калифорнийском институте архитектуры (SCI-Arc) и NYU Shanghai.







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