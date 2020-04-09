Проводится конкурс работ о городской среде во времена пандемии

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Издание Strelka Mag и образовательная программа The Terraforming Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» объявили open call для авторов и исследователей, которым предлагается рассмотреть проблемы современного урбанизма через призму пандемии COVID-19 и ее городских проявлений.
Как сообщают организаторы, The Revenge of the Real — открытый конкурс эссе, проектов и исследований о том, как новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса, начали воздействовать и будут продолжать влиять на городскую жизнь, сложившиеся системы и наше будущее.
В совместном конкурсе The Terraforming и англоязычной версии Strelka Mag будут представлены прагматичные, нестандартные и честные идеи и проекты — даже если они окажутся противоречивыми и спорными, отмечают организаторы конкурса.
Также они предлагают несколько тем, которые могут послужить ориентиром для участников конкурса:
Заявки на участие в конкурсе, каждая из которых должна включать работу соискателя, аннотацию (до 250 слов) и его краткую биографию, принимаютя до 24 апреля по адресу opencall@strelka.com. Все прошедшие отбор получат за представленные работы гонорар в размере 150 евро.
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