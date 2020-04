Проводится конкурс работ о городской среде во времена пандемии

© Strelka Mag

Издание Strelka Mag и образовательная программа The Terraforming Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» объявили open call для авторов и исследователей, которым предлагается рассмотреть проблемы современного урбанизма через призму пандемии COVID-19 и ее городских проявлений.

Как сообщают организаторы, The Revenge of the Real — открытый конкурс эссе, проектов и исследований о том, как новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса, начали воздействовать и будут продолжать влиять на городскую жизнь, сложившиеся системы и наше будущее.

В совместном конкурсе The Terraforming и англоязычной версии Strelka Mag будут представлены прагматичные, нестандартные и честные идеи и проекты — даже если они окажутся противоречивыми и спорными, отмечают организаторы конкурса.

Также они предлагают несколько тем, которые могут послужить ориентиром для участников конкурса:

эпидемиологический взгляд на общество;

управление через симуляции;

пост-наблюдение;

устойчивая автоматизация;

карантинная культура;

искусственный антропос;

«повседневная геоинжинерия»;

новые, более «зеленые» курсы;

состязательная планетарность.

Заявки на участие в конкурсе, каждая из которых должна включать работу соискателя, аннотацию (до 250 слов) и его краткую биографию, принимаютя до 24 апреля по адресу opencall@strelka.com. Все прошедшие отбор получат за представленные работы гонорар в размере 150 евро.























































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU