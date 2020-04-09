 
16:38 9 апреля 2020Новости
196
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Проводится конкурс работ о городской среде во времена пандемии

News_detailed_picture© Strelka Mag

Издание Strelka Mag и образовательная программа The Terraforming Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» объявили open call для авторов и исследователей, которым предлагается рассмотреть проблемы современного урбанизма через призму пандемии COVID-19 и ее городских проявлений.

Как сообщают организаторы, The Revenge of the Real — открытый конкурс эссе, проектов и исследований о том, как новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса, начали воздействовать и будут продолжать влиять на городскую жизнь, сложившиеся системы и наше будущее.

В совместном конкурсе The Terraforming и англоязычной версии Strelka Mag будут представлены прагматичные, нестандартные и честные идеи и проекты — даже если они окажутся противоречивыми и спорными, отмечают организаторы конкурса.

Также они предлагают несколько тем, которые могут послужить ориентиром для участников конкурса:

  • эпидемиологический взгляд на общество;
  • управление через симуляции;
  • пост-наблюдение;
  • устойчивая автоматизация;
  • карантинная культура;
  • искусственный антропос;
  • «повседневная геоинжинерия»;
  • новые, более «зеленые» курсы;
  • состязательная планетарность.

Заявки на участие в конкурсе, каждая из которых должна включать работу соискателя, аннотацию (до 250 слов) и его краткую биографию, принимаютя до 24 апреля по адресу opencall@strelka.com. Все прошедшие отбор получат за представленные работы гонорар в размере 150 евро.


























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Что слушать в апрелеСовременная музыка
Что слушать в апреле 

Всемирный фолк от «ДахаБраха», карантинный сборник «Не выходя из дома», электросексуальный рок-н-ролл «Суперкозлов», робот Pharaoh и другие примечательные релизы месяца

8 апреля 20201428
С правом перепискиОбщество
С правом переписки 

Поддавки закончились, ты один на один со своими одиночеством, парностью или детностью. Посмотри в глаза своему выбору. Любовь Мульменко — о западне по имени «изоляция»

6 апреля 20201773