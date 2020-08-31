Чечилия Бартоли остается во главе Троицына фестиваля

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Дирекция Троицына фестиваля в Зальцбурге объявила о продлении контракта с художественным руководителем фестиваля Чечилией Бартоли.
Как сообщает пресс-служба Троицына фестиваля, Чечилия Бартоли, ставшая его художественным руководителем в 2012 году, сохранит за собой эту должность до 2026 года.
«За эти годы вместе с замечательной командой Зальцбургского фестивая нам посчастливилось представить выдающиеся программы, и наши усилия нашли отклик в сердцах зрителей. Я счастлива еще на пять лет продолжить вдохновляющее сотрудничество с Маркусом Хинтерхойзером (художественным руководителем Зальцбургского фестиваля — Ред.)», — прокомментировала Чечилия Бартоли.
В 2020 году Троицын фестиваль в Зальцбурге должен был пройти с 31 мая по 1 июня, его темой были заявлены «Цвет времени» и творчество Полины Виардо.
В апреле, после того, как правительство Австрии запретило в стране все публичные представления до конца июня в связи с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы фестиваля объявили о его отмене.
20 августа Чечилия Бартоли объявила программу Троицына фестиваля в Зальцбурге 2021 года. Фестиваль пройдет с 21 по 24 мая, его центральной темой станет «Roma Æterna» – «Вечный Рим», а главной премьерой — новая постановка оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования» с Чечилией Бартоли в одной из главных партий.
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