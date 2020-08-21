Объявлена программа Троицына фестиваля 2021 года

© Ferdinando Scianna / Decca

20 августа художественный руководитель Троицына фестиваля в Зальцбурге Чечилия Бартоли объявила его программу на 2021 год. Фестиваль пройдет с 21 по 24 мая, его центральной темой станет «Roma Æterna» – «Вечный Рим».

«Рим, полный горделивого блеска и неумолимого упадка, гипнотически воздействующий на любого своего гостя — но для меня, маленькой девчонки, выгуливающей собаку в парках при Дориа-Памфили, а позже колесившей на своем ярко-красном Чинквеченто вокруг Колизея, он долгое время оставался просто городом, в котором я родилась и выросла. Только когда я надолго покинула его, пришло осознание особого места и значения Рима в мире», — цитирует Чечилию Бартоли Российское Общество друзей Зальцбургского фестиваля.

Главной премьерой Троицына фестиваля — 2021 станет новая постановка оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования». Чечилия Бартоли исполнит партию Удовольствия, режиссер спектакля — Роберт Карсен, дирижер — Джанлука Капуано.

На фестивале состоится концертное исполнение оперы Пуччини «Тоска» с участием Йонаса Кауфманна, Ани Хартерос и Брина Терфеля. «Трудно найти оперу более "римскую", чем "Тоска"», — отмечает Бартоли. Сама певица примет участие в концерте в роли Пастуха, которую она впервые исполняла в 10-летнем возрасте на сцене Римской оперы. За дирижерский пульт встанет Зубин Мета.

Также в концертном исполнении будет представлена оратория Алессандро Скарлатти «Каин, или Первое убийство». Ансамблем «Артаксеркс» будет дирижировать Филипп Жарусски.

Третья концертная постановка в программе фестиваля — опера Моцарта «Милосердие Тита», действие которой разворачивается в Риме 79 года н.э. Дирижер — Джанлука Капуано, партию Секста исполнит Чечилия Бартоли.

Кроме того, на фестивале выступят Максим Венгеров, Джон Элиот Гардинер, Леа Десандр и другие известные музыканты.

В 2020 году Троицын фестиваль в Зальцбурге должен был пройти с 31 мая по 1 июня, его темой были заявлены «Цвет времени» и творчество Полины Виардо, готовилась премьера петербургской версии оперы Доницетти «Дон Паскуале».

В апреле, после того, как правительство Австрии запретило в стране все публичные представления до конца июня в связи с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы фестиваля объявили о его отмене.







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