БДТ откроет новый сезон 5 сентября

© Михаил Розанов

5 сентября спектаклем Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева откроется 103-й сезон в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

Уже в начале сезона БДТ представит премьеры, которые были назначены на прошедшую весну, но не смогли состояться из-за пандемии: заключительную часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка» и спектакль Яна Фабра «Ночной писатель» по дневникам художника.

Также в сентябре зрителей ждет премьера постановки «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова и хиты репертуара БДТ, такие как спектакли Андрея Могучего «Гроза», «Губернатор», первый и второй эпизоды «Трех толстяков», спектакль «Слава» в постановке Константина Богомолова, «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева, оперу Александра Маноцкова «52».

Кроме того, частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных с весны спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина.

Продажа билетов на сентябрьские спектакли начнется 29 августа в 12:00 на сайте театра и в театральных кассах Петербурга.

На все спектакли в продажу поступит сокращенное количество мест. Это необходимо, чтобы обеспечить социальную дистанцию зрителей при рассадке. В соответствии с разработанным стандартом безопасности, в БДТ реализуется комплекс мер, обеспечивающих безопасное нахождение в театре зрителей и сотрудников.







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