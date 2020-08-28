БДТ откроет новый сезон 5 сентября

«Убей меня, Эйс!». «Время не ждет»
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 2020582
5 сентября спектаклем Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева откроется 103-й сезон в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.
Уже в начале сезона БДТ представит премьеры, которые были назначены на прошедшую весну, но не смогли состояться из-за пандемии: заключительную часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка» и спектакль Яна Фабра «Ночной писатель» по дневникам художника.
Также в сентябре зрителей ждет премьера постановки «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова и хиты репертуара БДТ, такие как спектакли Андрея Могучего «Гроза», «Губернатор», первый и второй эпизоды «Трех толстяков», спектакль «Слава» в постановке Константина Богомолова, «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева, оперу Александра Маноцкова «52».
Кроме того, частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных с весны спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина.
Продажа билетов на сентябрьские спектакли начнется 29 августа в 12:00 на сайте театра и в театральных кассах Петербурга.
На все спектакли в продажу поступит сокращенное количество мест. Это необходимо, чтобы обеспечить социальную дистанцию зрителей при рассадке. В соответствии с разработанным стандартом безопасности, в БДТ реализуется комплекс мер, обеспечивающих безопасное нахождение в театре зрителей и сотрудников.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:53Ольга Седакова стала лауреатом премии Lerici Pea
17:46Фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ» покажут в «Пионере»
16:34БДТ откроет новый сезон 5 сентября
15:08Юбилейная ретроспектива Феллини пройдет в пяти городах России
13:49«Золотая маска» открывает региональную программу
12:16Галерея «Триумф» покажет «Волну грез»
11:27В Перми выберут единственного зрителя предсезонного спектакля
27 августа 2020
18:04Объявлена программа фестиваля «Территория»
16:18Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентябряВсе новости
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 2020582
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20201293
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20202923
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 20201555
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20201974
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20202281
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 20202805
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 20202227
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20203126
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20202545
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20202985
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20204463