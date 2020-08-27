Отменено вручение премии «Хрустальная Турандот»

Церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот», которая в этом году должна была состояться в Москве в 29-й раз, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 перенесена на 2021 год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя премии, присуждаемой по итогам московского театрального сезона, режиссера и продюсера Бориса Беленького.

«С марта московские театры были вынуждены остановить свою работу в связи с эпидемией коронавируса. Выпуски десятка премьер были поставлены на паузу и не дошли до зрителя. Известно, что самые яркие события любого сезона разворачиваются как раз в это время — с марта по июнь», — сказал Беленький.

«В связи со сложившейся ситуацией, — добавил он, — первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" считает справедливым и обоснованным в этом году церемонию награждения не проводить. В 2021 году решено провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов».

Премия «Хрустальная Турандот» была учреждена в 1991 году и стала первой негосударственной творческой наградой новой России. Она вручается в семи номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют», «Лучшая сценография», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший спектакль» и «Лучший мюзикл».

Среди лауреатов премии прошлых лет Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Кирилл Серебренников.







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