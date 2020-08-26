Лауреатом Международного Букера стала Марика Лукас Рейневелд

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Сегодня, 26 августа, в Лондоне объявлен лауреат Международной Букровской премии 2020 года. Премия присуждена 29-летней Марике Лукас Рейневелд из Нидерландов за книгу «Неловкий вечер» (The Discomfort of Evening).
Об этом сообщает сайт премии. Дебютный роман-бестселлер молодой поэтессы рассказывает историю деревенской девочки, которая в сердцах пожелала, чтобы обидевший ее брат исчез навсегда, и ее желание исполнилось.
Книга, отмечается в сообщении, написана «уникальным, ни на что не похожим языком, который великолепный перевод Мишель Хатчинсон передает во всей его дикой и яростной красоте».
Автор и переводчик разделили денежный приз в размере 50 тысяч фунтов. Остальные финалисты премии получат по 1000 фунтов.
Помимо романа Марики Лукас Рейневелд в шорт-лист Международного Букера 2020 года были отобраны еще пять произведений писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.
Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.
В этом году объявление лауреата должно было состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его пришлось перенести на конец августа.
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