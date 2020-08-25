В Венской опере запретили кричать «Браво!»

© Wiener Staatsoper

Дирекция Венской государственной оперы опубликовала рекомендации для зрителей на новый сезон, который откроется в сентябре. В частности, во время представлений им рекомендовано отказаться от криков «Браво!» и вместо этого выражать свои эмоции более громкими аплодисментами.

Рекомендации размещены на сайте Венской оперы. Сообщается, что они разработаны в связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с целью обеспечения максимальной безопасности как для зрителей, так и для артистов и других сотрудников театра.

«Как бы вам это ни было тяжело, обойдитесь без криков "Браво!", лучше погромче аплодируйте», — гласит одна из рекомендаций.

Посетителям Венской оперы также рекомендуют при входе в здание надевать маску, держаться на расстоянии не менее 1 м от других людей, не объединяться в группы, не пересаживаться со своего места, расплачиваться в буфете бесконтактным способом и не задерживаться в зале по окончании спектакля.

В свою очередь дирекция Венской оперы гарантирует, что после каждого представления зал будет тщательно вымыт и продезинфицирован. При театре создан специальный медицинский совет, в который вошли специалисты в области клинической микробиологии и гигиены, безопасности пищевых продуктов, медицинской и химической лабораторной диагностики и другие эксперты.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU