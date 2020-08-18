Выставки номинантов «Инновации-2020» пройдут в нижегородском Арсенале

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23 августа в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде откроется выставочная программа «Инновация-2020», приуроченная к вручению одноименной премии.
Как сообщают организаторы, программа займет все 2000 кв.м экспозиционной площади Арсенала, она включает восемь персональных выставок художников, чьи работы представлены в номинациях «Художник года» и «Новая генерация»:
Иван Горшков — «Фонтан всего»
Инсталляция, в которой авторские скульптуры и объекты соединены с бытовыми предметами и игрушками, превращая пестрые образы повседневности в монументальную форму.
Данини — «Диск (D:)»
Тотальная инсталляция, посвященная 1990-м годам, объединяет эстетику типовых подъездов с интерфейсами операционных систем Windows 95 и Windows 98.
Владимир Козин — «Почувствуй себя птицей»
Избранные произведения художника из коллекции музея современного искусства PERMM (Пермь);
Выставка Екатерины Муромцевой
Произведения, созданные художницей совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых, а также фото- и видеодокументация их совместной работы.
Дмитрий Морозов — «Интерфейс происходящего»
Три инсталляции и документация проектов одного из ведущих science art художников России, созданные на стыке науки, звукового и визуального искусства.
Павел Отдельнов — «Промзона»
Живопись, фильмы, тексты и найденные объекты, собранные в масштабный проект, рассказывающий историю города Дзержинска глазами художника, его друзей и членов семьи;
Анастасия Потемкина — «Когда цветы не отбрасывают тени»
Графика, объекты и видео, образующие в пространстве единую инсталляцию об отношениях человека и природы;
Иван Чемакин — «ДОБ-2 — Добыча Обезьян»
Тотальная инсталляция, представляющая детские воспоминания художника о 1990-х годах.
С проектами из других номинаций можно будет познакомиться на сайте премии «Инновация-2020».
«Одной из главных задач конкурса "Инновация" и всего ГЦСИ была и остается поддержка художников. Именно поэтому в этом году, в новых сложных условиях, при подготовке выставки мы приняли решение сосредоточиться на двух номинациях, в которых представлены именно художники — и молодые, и заслуженные. Впервые в истории конкурса их творчество будет представлено так масштабно, и мы надеемся, что зрители оценят этот эксперимент», — говорит директор ГМИИ Марина Лошак.
Государственная премия в области современного искусства «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. С 2019 года «Инновация» проходит в Нижнем Новгороде совместно с Правительством Нижегородской области.
В этом году организаторы премии были вынуждены корректировать свои планы из-за пандемии коронавируса COVID-19. В конце марта Марина Лошак объявила, что вручение премии, назначенное на май, переносится на неопределенный срок.
В июле на совещании с участием министра культуры Ольги Любимовой было принято решение провести церемонию награждения лауреатов 21 августа. Церемония будет транслироваться на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.
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