Российские музыканты выступили в поддержку народа Беларуси

Что смотреть на MIEFF-2020
Реинкарнация душ и образов, археология, архитектоника и смерть слона18 августа 2020389
Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Иван Алексеев (Noize MC), Мирон Федоров (Oxxxymiron) и еще более 450 музыкантов, поэтов, работников сцены и других деятелей культуры из России подписали открытое письмо, в котором выразили солидарность с жителями Республики Беларусь в их стремлении добиться справедливости в ситуации, сложившейся в стране после президентских выборов 9 августа.
«Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других. Мы искренне верим в право каждого беларуса на свободные выборы», — говорится в письме, опубликованном The Village.
Музыканты обращаются к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, к журналистам и мировому сообществу. «Сейчас Беларусь нуждается в вашей и нашей общей консолидации и поддержке, — пишут они. — Нужно немедленное снятие той информационной блокады, в которую погрузили жителей страны, необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи».
Авторы письма осуждают милицейское насилие в отношении участников протестов в Беларуси и
призывают коллег присоединиться к письму: «Ваши подписи — это надежда на видимость для жертв и невозможность сокрытия преступлений против них».
Сбор подписей продолжается по адресу musiciansforbelarus@gmail.com.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:52Большой театр представит внеплановую балетную премьеру
15:12Новая постоянная экспозиция появится в Музее архитектуры
14:05Российские фильмы отобраны в лонг-лист премии Европейской киноакадемии
13:06Польское кино покажут в Москве
12:24Объявлена внеконкурсная программа Канского видеофестиваля
17 августа 2020
18:43В Минске уволен директор Купаловского театра
17:58«Геликон-опера» готовит четыре премьеры
16:22Выставки номинантов «Инновации-2020» пройдут в нижегородском Арсенале
13:35Российские музыканты выступили в поддержку народа БеларусиВсе новости
Реинкарнация душ и образов, археология, архитектоника и смерть слона18 августа 2020389
Памяти Игоря Ефимова17 августа 20201478
После пандемии в итальянском Пезаро открылся XXVI Оперный фестиваль Россини17 августа 20201544
«“Я” не растворяется, а разбухает»: новые песня и клип героев Е-рока17 августа 20201164
Как прошел Марш свободы в Минске и почему это еще не победа тех, кто против Лукашенко, — в репортаже Анны Волынец17 августа 20202090
В Центре Гиляровского идет выставка фотографий Ильи Ильфа14 августа 20203339
Максим Ершов — о трех лучших, по его мнению, фильмах конкурса фестиваля дебютного кино в Новой Голландии14 августа 20202459
Как работает инклюзивный театр для людей с ментальными нарушениями: история калининградской студии «Данко»14 августа 20202389
«Улыбайся, получая зарплату»: представители нового русского рока перепевают один из главных хитов «Центра»14 августа 20202744
«Ладони» Аристакисяна в Garage Screen — и с пленки13 августа 20203178
Почему белорусские музыканты почти единодушно выступили против режима Лукашенко13 августа 20207753
Андрей Родионов рассказывает о том, как была устроена жизнь электронного музыканта и создателя компьютерных игр в СССР12 августа 20204247