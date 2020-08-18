Российские музыканты выступили в поддержку народа Беларуси

Минск, 13 августа 2020 года © Анна Волынец

Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Иван Алексеев (Noize MC), Мирон Федоров (Oxxxymiron) и еще более 450 музыкантов, поэтов, работников сцены и других деятелей культуры из России подписали открытое письмо, в котором выразили солидарность с жителями Республики Беларусь в их стремлении добиться справедливости в ситуации, сложившейся в стране после президентских выборов 9 августа.

«Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других. Мы искренне верим в право каждого беларуса на свободные выборы», — говорится в письме, опубликованном The Village.

Музыканты обращаются к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, к журналистам и мировому сообществу. «Сейчас Беларусь нуждается в вашей и нашей общей консолидации и поддержке, — пишут они. — Нужно немедленное снятие той информационной блокады, в которую погрузили жителей страны, необходимо честное освещение ситуации и конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не-лжи».

Авторы письма осуждают милицейское насилие в отношении участников протестов в Беларуси и



призывают коллег присоединиться к письму: «Ваши подписи — это надежда на видимость для жертв и невозможность сокрытия преступлений против них».

Сбор подписей продолжается по адресу musiciansforbelarus@gmail.com.







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