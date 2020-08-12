Владимир Спиваков отказался от белорусского ордена

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Сегодня, 12 августа, стало известно, что российский музыкант Владимир Спиваков отказался носить государственную награду Республики Беларусь – Орден Франциска Скорины, которым его наградил президент Александр Лукашенко.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на открытое письмо Владимира Спивакова Александру Лукашенко.
«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране... Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — пишет Спиваков.
Свое письмо он заключает словами: «Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!»
Орден Франциска Скорины был вручен Спивакову в феврале 2014 года. В указе, подписанном Лукашенко, говорится, что художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и президент Московского международного Дома музыки награждается «за значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь».
С 9 августа в Белоруссии идут массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых, как было объявлено официально, победил Лукашенко. Милиция и ОМОН подавляют выступления с применением дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат. За последние несколько дней в стране задержали более 6000 человек, по меньшей мере один человек был убит.
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