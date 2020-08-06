Клуб «16 тонн» запускает серию онлайн-концертов

Серию откроет выступление группы «Танцы Минус» © «16 тонн»

16 августа в московском клубе «16 тонн» начнется серия концертов, которые будет транслировать онлайн-платформа STAY.

Начало всех концертов в 20:00, они будут проводиться в соответствии с указом мра Москвы о 50-процентной заполняемости зала.

Трансляции можно будет смотреть на staystay.ru и afisha.ru

Расписание:

16 августа — «Танцы Минус»

17 августа — «Нервы»

19 августа — Алексей Айги и ансамбль 4'33"

29 августа — «7Б»

2 сентября — «Кассиопея»

«Мы все в последнее время как будто находимся внутри странного утопическо-фантастического эксперимента, — говорит арт-директор «16 тонн» Павел Камакин. — Мир вокруг нас стремительно изменился, и не торопится возвращаться к норме. Но мы не привыкли грустить и не позволим грустить вам! Совместно с Doing Great Agency и платформой STAY мы решили доставлять наш замечательный репертуар в любую точку планеты!».







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