КРЯКК-2020 пройдет в онлайн-формате

Дмитрий Евграфов: «Из ста мелодий, которые мне сделала нейронная сеть, я половину выкинул»
Московский композитор и саунд-дизайнер о новом «шумном» альбоме «Surrender» и о том, когда искусственный интеллект заменит музыкантов5 августа 2020638
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией Фонд Михаила Прохорова, организатор Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), решил в этом году полностью перенести ее программу в онлайн-формат, чтобы исключить любые риски для жителей Красноярского края и ближайших регионов.
Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, XIV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет 4 и 5 ноября 2020 года. Главная тема КРЯКК-2020 — «Новая этика».
«Научная революция кардинально поменяла представление о месте человека в мире и о самих критериях "человеческого", а новые технологии — весь привычный уклад жизни. Растущий стихийный тренд на гуманизацию, социальная и физическая мобильность поставили под сомнение пункты общественного договора, еще недавно казавшиеся незыблемыми, причем "этичное" и "неэтичное" теперь часто меняются местами, — говорится в сообщении. — Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020&bvsp;году, только обнажила конфликт старого и нового, создав в новой этике много проблемных полей и даже потерь╗.
Онлайн-программа КРЯКК-2020 охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: гостей будут ждать круглые столы, лекции, презентации, мастер-классы, виртуальные выставки и интерактивные спектакли.
Также сообщается, что в 2021 году проведение КРЯКК планируется в традиционном офлайн-формате.
Постоянные партнеры Красноярской ярмарки книжной культуры — Правительство Красноярского края и Администрация города Красноярска
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
16:10Премия «_Литблог» открыла сезон
14:58«Кинотавр» объявил программу
14:24Strelka Mag проведет «Телемост фотографов модернизма»
13:39Мариинка представит «Орлеанскую деву»
12:42Объявлены даты проведения Московской молодежной биеннале
11:46КРЯКК-2020 пройдет в онлайн-формате
4 августа 2020
19:34Объявлен сбор средств для московских журналистов, оштрафованных за статьи о коррупции
15:47Объявлены внеконкурсная и fringe-программы фестиваля «Любимовка»
14:30Гергиев рассказал о планах МариинкиВсе новости
Московский композитор и саунд-дизайнер о новом «шумном» альбоме «Surrender» и о том, когда искусственный интеллект заменит музыкантов5 августа 2020638
Дмитрий Пиликин, Юрий Аввакумов, Егор Сенников и Кортни Стивенс вспоминают Берлинскую стену перед премьерой фильма «Американский сектор»5 августа 2020501
Марина Соколова предлагает новые ключи к «Москве — Петушкам»4 августа 20203145
Классик «медленного кино» — о «Днях» и своем возвращении в кинематограф большого экрана4 августа 20201535
Какие тайны и неравенства скрывает в себе Тиндер, выяснила Полина Аронсон у автора книги «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»3 августа 202010423
No Kidding Press выпустило книгу о Пауле Модерзон-Беккер3 августа 20201964
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 20206122
От букинистов до акционистов: что смотреть на фестивале доков о современной поп-культуре?31 июля 20203593
Группе «Центр», первопроходцам нью-вейва, постпанка и экспериментальной электроники, исполняется 40 лет. Представляем первый в ее истории трибьют-проект31 июля 20203870
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20203989
Нижегородский триптих Сергея Хачатурова28 июля 20204669
Света Лукьянова о создании No Kidding Press и о том, как феминизм может помочь заниматься прозой и музыкой28 июля 20204981