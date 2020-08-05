КРЯКК-2020 пройдет в онлайн-формате

© Фонд Михаила Прохорова

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией Фонд Михаила Прохорова, организатор Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), решил в этом году полностью перенести ее программу в онлайн-формат, чтобы исключить любые риски для жителей Красноярского края и ближайших регионов.

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, XIV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет 4 и 5 ноября 2020 года. Главная тема КРЯКК-2020 — «Новая этика».

«Научная революция кардинально поменяла представление о месте человека в мире и о самих критериях "человеческого", а новые технологии — весь привычный уклад жизни. Растущий стихийный тренд на гуманизацию, социальная и физическая мобильность поставили под сомнение пункты общественного договора, еще недавно казавшиеся незыблемыми, причем "этичное" и "неэтичное" теперь часто меняются местами, — говорится в сообщении. — Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020&bvsp;году, только обнажила конфликт старого и нового, создав в новой этике много проблемных полей и даже потерь╗.

Онлайн-программа КРЯКК-2020 охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: гостей будут ждать круглые столы, лекции, презентации, мастер-классы, виртуальные выставки и интерактивные спектакли.

Также сообщается, что в 2021 году проведение КРЯКК планируется в традиционном офлайн-формате.

Постоянные партнеры Красноярской ярмарки книжной культуры — Правительство Красноярского края и Администрация города Красноярска







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