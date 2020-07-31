Возобновляет работу Центр документального кино

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1 августа открывается после карантина Центр документального кино (ЦДК) в Москве.
Как сообщает пресс-служба ЦДК, в программу включены фильмы, выбранные зрителями. Расписание всех сеансов приводится на сайте ЦДК, там же можно купить билеты.
В первый же день будут показаны хиты проката «Знаешь, мама, где я был?», история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, и «Эми», портрет певицы Эми Уайнхаус (премия «Оскар» 2016 года в категории «Лучший документальный полнометражный фильм»). На вечернем сеансе 1 августа фильм «Эми» представит основатель ЦДК и онлайн-кинотеатра документального и авторского кино Nonfiction.film Софья Капкова.
Также в ЦДК пройдут показы фильмов основной программы и национального конкурса международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Также сообщается, что заполняемость залов ЦДК ограничена 50 процентами: это позволит обеспечить безопасную рассадку зрителей.
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