Дягилевский фестиваль не состоится в августе

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Сегодня, 17 июля, организаторы Международного Дягилевского фестиваля 2020 года объявили о решении не проводить его в августе, как планировалось ранее, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Перми.
Об этом сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета. «Ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной, — отметили в пресс-службе. — Введенные из-за этого ограничения для массовых мероприятий продлены в регионе до 28 июля. В подобной обстановке проведение Международного Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным».
Также сообщается, что руководство Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и Правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года. События, продолжающие основную программу прошедшего фестиваля, запланированы на осень, события, предваряющие следующий фестиваль, на зиму.
Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Уже разработано содержание трехдневной программы и определены ее участники. Представить программу событий публике планируется, как только появится определенность в работе театров со зрителями — предположительно, в первой половине сентября.
Проведение в течение года дополнительных событий Дягилевского фестиваля станет регулярным.
В пресс-службе подчеркнули, что полномасштабный Международный Дягилевский фестиваль, который традиционно проходит в мае или июне, останется ежегодным, а проведение программ в течение года практикуют и другие крупные международные музыкальные фестивали.
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