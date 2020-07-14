Открывается ГЦСИ Арсенал

© ГЦСИ Арсенал

17 июля в Нижнем Новгороде возобновит работу Государственный центр современного искусства Арсенал, Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

ГЦСИ Арсенал откроется для посетителей впервые с 18 марта, когда он был закрыт в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и перевел свою работу в онлайн-режим.

При посещении центра необходимо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, рекомендуется надевать перчатки.

Посетители ГЦСИ Арсенал смогут познакомиться с выставкой «Территория Победы», на которой представлены более ста фотографий времен Великой Отечественной войны из коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Экскурсии и массовые мероприятия в ГЦСИ Арсенал пока проводиться не будут.







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