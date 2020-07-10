Центр фотографии имени братьев Люмьер откроется 14 июля

Выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation» © Центр фотографии имени братьев Люмьер

14 июля возобновит работу Центр фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Для посетителей будут открыты выставки Александра Родченко и Ги Бурдена.

На выставке Александра Родченко можно будет увидеть его работы из собрания фонда Still Art, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов.

Выставка «Ги Бурден. Следуй за мной» представляет более пятидесяти самых узнаваемых работ французского художника, новатора и революционера fashion-фотографии, одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века.

Центр фотографии имени братьев Люмьер 23 марта закрылся для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19. После открытия сотрудники центра будут регулировать и ограничивать поток посетителей, чтобы они могли сохранять между собой дистанцию 1,5 — 2 м, все поверхности будут обрабатываться дезинфицирующими средствами в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, дополнительно будет создана навигация по залам.

Билеты в Центр фотографии продаются на его сайте, сеансы для осмотра экспозиции будут проходить с интервалом в один час, на осмотр отводится 1-2 часа. Экскурсии и лекции в ближайшее время проводиться не будут.







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