Конкурс Grand Piano Competition перенесен на 2021 год

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III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, ранее перенесенный с мая на август 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, решено провести в Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года.
Как сообщает пресс-служба конкурса, оргкомитет Grand Piano Competition и Московская филармония приняли это решение, проявляя заботу о здоровье юных участников и понимая необходимость полноценных занятий в период подготовки.
Прием заявок на сайте конкурса продлен до 1 марта 2021 года. Все заявки, присланные ранее, остаются действительными.
Конкурс пройдет на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри.
Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition организуют Министерство культуры РФ и Московская государственная академическая филармония. Инициатор проведения Grand Piano Competition, председатель оргкомитета и художественный руководитель конкурса — пианист Денис Мацуев.
Конкурс помогает поддержать молодых исполнителей на начальном этапе становления их творческого пути, расширить и укрепить международные творческие связи, повысить уровень профессионального обучения на фортепианных отделениях ДМШ и ССМШ.
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