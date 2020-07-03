Конкурс Grand Piano Competition перенесен на 2021 год

III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, ранее перенесенный с мая на август 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, решено провести в Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба конкурса, оргкомитет Grand Piano Competition и Московская филармония приняли это решение, проявляя заботу о здоровье юных участников и понимая необходимость полноценных занятий в период подготовки.

Прием заявок на сайте конкурса продлен до 1 марта 2021 года. Все заявки, присланные ранее, остаются действительными.

Конкурс пройдет на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри.

Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition организуют Министерство культуры РФ и Московская государственная академическая филармония. Инициатор проведения Grand Piano Competition, председатель оргкомитета и художественный руководитель конкурса — пианист Денис Мацуев.

Конкурс помогает поддержать молодых исполнителей на начальном этапе становления их творческого пути, расширить и укрепить международные творческие связи, повысить уровень профессионального обучения на фортепианных отделениях ДМШ и ССМШ.







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